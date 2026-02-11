10 тонн зараженных перцев и винограда не пустили в продажу в Красноярском крае

Там напомнили, что червец Комстока — это сосущий вредитель, который поражает более 600 видов растений, включая плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные культуры и даже комнатные растения. Он очень коварен, так как быстро размножается и может нанести серьезный ущерб. Западный цветочный трипс — это микроскопический вредитель, который питается соком растений, вызывая их ослабление и деформацию. Он отличается высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться, особенно в тепличных условиях.