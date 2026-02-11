10 тонн зараженных перцев и винограда не пустили в продажу в Красноярском крае

6 февраля специалисты Управления провели карантинный фитосанитарный контроль на складе временного хранения ООО «Агротерминал-Таможня» в отношении плодов общим весом 10 тонн, привезенных из Китайской Народной Республики. Отобранные образцы направили на исследования в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». В результате в перцах и винограде эксперты обнаружили карантинные вредные объекты — западный цветочный трипс и червец Комстока.
«В отношении зараженной продукции приняты необходимые меры: она подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию разрешенными к применению препаратами», — рассказали в Россельхознадзоре.
Там напомнили, что червец Комстока — это сосущий вредитель, который поражает более 600 видов растений, включая плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные культуры и даже комнатные растения. Он очень коварен, так как быстро размножается и может нанести серьезный ущерб. Западный цветочный трипс — это микроскопический вредитель, который питается соком растений, вызывая их ослабление и деформацию. Он отличается высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться, особенно в тепличных условиях.