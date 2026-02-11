Пяти иркутским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России»

Его удостоены представители различных видов спорта, показавшие выдающиеся результаты на всероссийском уровне. Среди них:
Андрей Филиппов (армрестлинг), тренер — Валерий Костанов;
Софья Жукова (кикбоксинг), тренеры — Иван Конельский и Евгений Журавлев (СК «Спутник»);
Сергей Нечаев (пауэрлифтинг), тренер — Александр Деханов (СШОР «Спарта»);
Вадим Быков (универсальный бой), тренер — Сергей Тюленев (СК «Буревестник»);
Ирина Пакулова (универсальный бой), тренер — Виктор Качергин (СК «Арена»).
Присвоение звания «Мастер спорта России» является официальным признанием высших спортивных достижений и открывает спортсменам новые возможности для участия в крупнейших национальных и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.