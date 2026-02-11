В Прикамье установили ежемесячные стипендии спортсменам до 30 тысяч рублей

Краевое министерство физической культуры и спорта рассмотрело 188 заявление на получение ежемесячной стипендии главы региона. Комиссия ведомства определила 145 получателей выплаты.
Размер стипендии ведущим спортсменам составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и будет зависеть от показанных в 2025 году результатов. Выплаты также получат их тренеры.
Еще 250 человек станут получателями ежемесячной стипендии в 5 тыс. руб. Мера господдержки затронет юных спортсменов.
Краевая поддержка профессиональных клубов в 2026 году превысит 640 млн рублей. В отличие от прошлых годов субсидии предоставят пяти клубам Прикамья.