В Прикамье установили ежемесячные стипендии спортсменам до 30 тысяч рублей

Стипендию губернатора получат 145 ведущих спортсмена региона.

Источник: Комсомольская правда

Краевое министерство физической культуры и спорта рассмотрело 188 заявление на получение ежемесячной стипендии главы региона. Комиссия ведомства определила 145 получателей выплаты.

Размер стипендии ведущим спортсменам составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и будет зависеть от показанных в 2025 году результатов. Выплаты также получат их тренеры.

Еще 250 человек станут получателями ежемесячной стипендии в 5 тыс. руб. Мера господдержки затронет юных спортсменов.

Краевая поддержка профессиональных клубов в 2026 году превысит 640 млн рублей. В отличие от прошлых годов субсидии предоставят пяти клубам Прикамья.