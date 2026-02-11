Российские военнослужащие сорвали ротацию Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военные ликвидировали комплексы доставки материальных средств украинских войск. Удар нанесли расчёты беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток».
«Операторы БПЛА уничтожили беспилотные комплексы доставки в населённых пунктах Днепропетровской области и прилегающих к ним лесополосах. Затем был перехвачен квадроцикл, движущийся по трассе, и уничтожен багги во время разгрузки материальных средств на позициях противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что работа операторов беспилотников нарушила снабжение Вооружённых сил Украины на участке дороги Покровское — Гавриловка.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.