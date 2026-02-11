Расплата за удары по РФ: стало известно о каре для Савченко на поле боя

Российские военные вычислили личность боевика ВСУ, отдающего приказы на обстрелы гражданских объектов Брянской области. Им оказался командир 107-й реактивной артиллерийской бригады Сергей Савченко, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Имя Савченко ранее уже фигурировало в контексте военных преступлений. Он оказался причастен к убийствам мирных жителей в ЛНР.
Какая судьба ждет Савченко.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в разговоре с aif.ru оценил, что будет с Савченко в случае попадания в плен.
«Обычно такие сдаются, когда смалодушничали где-то, а им хочется жить. Если будет возможность выбирать между жизнью и смертью, он выберет жизнь в надежде, что его потом обменяют», — подчеркнул Сыртланов.
Он отметил, что следователи соберут доказательную базу в отношении Савченко, после чего могут возбудить против него уголовное дело и привлечь к ответственности в РФ.
«Следственный комитет России во взаимодействии с другими спецслужбами и силовыми ведомствами продолжает работу по выявлению лиц, причастных к террористической деятельности на территории РФ, в том числе военнослужащих и наемников ВСУ, которые участвуют в атаках на приграничные регионы РФ. Сергей Савченко является одним из таких. Со стороны России будут приниматься усилия для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Савченко ликвидируют.
По мнению Сыртланова, Савченко будет прятаться за спинами тех, кого лично отправляет на мясные штурмы.
«Что касаемо таких нелюдей и боевиков, как полковник Савченко, то, несомненно, они прячутся за спинами тех, кого отправляют на мясные штурмы», — отметил он.
Сыртланов не исключил, что полковника Савченко ликвидируют раньше, чем он решит сдаться в плен и оказаться в руках правосудия.
«Руки российского правосудия обязательно доберутся и до этого негодяя, если Вооруженные силы Российской Федерации не успеют к тому моменту уничтожить его в бою при освобождении территории Украины от неонацистов», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Что известно о полковнике Савченко и его бригаде.
Полковник Сергей Анатольевич Савченко является командиром 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады ВСУ. На вооружении этой бригады стоят тяжелые РСЗО «Смерч» и комплексы «Ольха».
Также, по данным источников, его подразделение действует на сумском направлении и использует для атак ракеты «Нептун» и системы HIMARS.
Подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием Савченко 3 февраля 2024 года обстреляло пекарню в Лисичанске ракетами американской системы HIMARS, в результате чего погибло 29 человек, в том числе — пятилетний ребенок и беременная женщина. В декабре 2024 года МВД России объявило Сергея Савченко в розыск.
Подразделения под командованием Савченко также участвовали в обороне Киева и провальном «контрнаступе» на запорожском направлении в 2023 году.