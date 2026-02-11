Расплата за удары по РФ: стало известно о каре для Савченко на поле боя

«Следственный комитет России во взаимодействии с другими спецслужбами и силовыми ведомствами продолжает работу по выявлению лиц, причастных к террористической деятельности на территории РФ, в том числе военнослужащих и наемников ВСУ, которые участвуют в атаках на приграничные регионы РФ. Сергей Савченко является одним из таких. Со стороны России будут приниматься усилия для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — подчеркнул собеседник aif.ru.