Братчанка Дарья Олесик завершила выступление на Олимпийских играх в Италии

По итогам первого соревновательного дня Дарья Олесик была 14-й. Второй день соревнований начался для братчанки достаточно нервно, что отмечали спортивные комментаторы в ходе трансляции. Тем не менее, в заключительном заезде саночница показала один из лучших своих результатов, тем самым обеспечив себе 13-е место. Спортсменку поддержал в своих соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который также пожелал успехов и другим спортсменам из России, которые выступают на Играх в нейтральном статусе.