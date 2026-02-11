Братчанка Дарья Олесик завершила выступление на Олимпийских играх в Италии

Саночница из Братска Дарья Олесик завершила выступление на Зимних Олимпийских играх в Италии. По итогам 4 заездов в соревнованиях одноместных саней спортсменка заняла 13-е место, показав суммарное время в 3 минуты и 33,210 секунды. Первое место досталось представительнице Германии, серебро досталось спортсменке из Латвии, бронза — представительнице США.
По итогам первого соревновательного дня Дарья Олесик была 14-й. Второй день соревнований начался для братчанки достаточно нервно, что отмечали спортивные комментаторы в ходе трансляции. Тем не менее, в заключительном заезде саночница показала один из лучших своих результатов, тем самым обеспечив себе 13-е место. Спортсменку поддержал в своих соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который также пожелал успехов и другим спортсменам из России, которые выступают на Играх в нейтральном статусе.
Интересно, что Дарья Олесик показала на Олимпийских играх результат лучше, чем Павел Репилов — единственный представитель России в соревнованиях по санному спорту среди мужчин. По итогам соревнований он занял 14-е место.