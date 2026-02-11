Десять человек погибли в результате стрельбы в канадской школе в Тамблер Ридж

Стрельба произошла в общине Тамблер Ридж. Шесть человек найдены мертвыми на месте в старшей школе. Один скончался по дороге в больницу, еще двое были обнаружены в жилом доме — полиция считает эти случаи связанными. По данным телеканала, пострадали также 25 человек. Подозреваемый в массовой стрельбе, по предварительной информации, покончил с собой. Его личность и мотивы в настоящее время устанавливаются.