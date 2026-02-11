Десять человек погибли в результате стрельбы в канадской школе в Тамблер Ридж

В провинции Британская Колумбия в Канаде в результате серии связанных инцидентов со стрельбой погибли десять человек. Шесть жертв обнаружены в здании старшей школы. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил телеканал CBC News.
Стрельба произошла в общине Тамблер Ридж. Шесть человек найдены мертвыми на месте в старшей школе. Один скончался по дороге в больницу, еще двое были обнаружены в жилом доме — полиция считает эти случаи связанными. По данным телеканала, пострадали также 25 человек. Подозреваемый в массовой стрельбе, по предварительной информации, покончил с собой. Его личность и мотивы в настоящее время устанавливаются.
9 февраля в старшей школе в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один ученик получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Подозреваемый, также учащийся этой школы, задержан.
В Баку в лицее İdrak в пятницу, 6 февраля, произошел инцидент с участием ученика 10-го класса, который выстрелил в учителя из охотничьего оружия, сообщили азербайджанские СМИ. По данным источников, стрельба была направлена на преподавателя математики.