В Иркутске разработаны методические рекомендации по озеленению города

Иркутск, НИА-Байкал — Дендрологи Иркутска подготовили методические рекомендации по озеленению, предназначенные для городских служб, управляющих организаций, бизнеса, общественности и активных жителей.

Источник: НИА Байкал

В рекомендациях систематизированы ключевые принципы ухода за зелеными насаждениями с учетом биологии растений и особенностей урбанизированной среды Иркутска. Подробно описаны виды и сроки обрезки, применение удобрений, защита растений от вредителей и болезней, а также правила посадки деревьев и кустарников.

Особое внимание уделено адаптированному ассортименту растений, рекомендованных именно для посадки на общественных пространствах Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. В каталог вошли как хвойные, так и лиственные виды. Для каждого указаны экологические требования, пошаговая методика посадки, рекомендации по уходу и размещению и совместимость с другими растениями.

Ознакомиться с полной версией документа можно на сайте администрации Иркутска в разделе «Экология».