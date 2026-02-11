В Иркутске разработаны методические рекомендации по озеленению города

В рекомендациях систематизированы ключевые принципы ухода за зелеными насаждениями с учетом биологии растений и особенностей урбанизированной среды Иркутска. Подробно описаны виды и сроки обрезки, применение удобрений, защита растений от вредителей и болезней, а также правила посадки деревьев и кустарников.
Особое внимание уделено адаптированному ассортименту растений, рекомендованных именно для посадки на общественных пространствах Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. В каталог вошли как хвойные, так и лиственные виды. Для каждого указаны экологические требования, пошаговая методика посадки, рекомендации по уходу и размещению и совместимость с другими растениями.
Ознакомиться с полной версией документа можно на сайте администрации Иркутска в разделе «Экология».