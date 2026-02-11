Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском зоопарке показали, как отдыхает ленивая хищница

Как и у других кошачьих, игры пум завязаны на охотничьих инстинктах. Как это выглядит в исполнении «ленивой хищницы» Церы, показали в челябинском зоопарке. О том, что это не просто умилительная кошечка, напоминают последние несколько секунд видео (смотреть лучше со звуком).

Источник: Pchela.News

— Сначала Цера подманила вас на кокетливые подмигивания и мягкое пузико, а потом лапой эть, чтоб не расслаблялись, — пошутили в зоопарке. — Яркому мячику повезло меньше: ему досталось сполна и без всяких церемоний. Правда, свою жертву Цера оценила слабо, так что суетиться и торопиться не стала. Да и правда, зачем оно надо?

Животные из челябинского зоопарка часто делятся полезными советами с жителями. Например, ранее рыси Персей и Полина провели мастер-классы по искусству лени, носухи показали, как бездельничать со вкусом, а какаду Жора рассказал, как избавиться от болей в шее.