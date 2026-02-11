В челябинском зоопарке показали, как отдыхает ленивая хищница

— Сначала Цера подманила вас на кокетливые подмигивания и мягкое пузико, а потом лапой эть, чтоб не расслаблялись, — пошутили в зоопарке. — Яркому мячику повезло меньше: ему досталось сполна и без всяких церемоний. Правда, свою жертву Цера оценила слабо, так что суетиться и торопиться не стала. Да и правда, зачем оно надо?