Рамзан Кадыров одним видео развеял слухи о якобы аварии с участием Адама: что он опубликовал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео, на котором запечатлен его сын — Адам Кадыров. В подписи под роликом чеченский лидер охарактеризовал Адама как «воскресшего».
«Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, “воскресшим” вопреки последним вбросам», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Как сообщил глава Чечни, съемка проходила во время вечерней трапезы, на которой присутствовал его помощник Висмурад Алиев. В начале ролика двое мужчин ведут диалог на чеченском языке, затем в комнату заходит Адам Кадыров в камуфляжном костюме с орденами. Ироничная фраза Кадырова «Воскресший, дон» вызвала смех у всех троих.
Ранее во время встречи с прокурором Чечни Арсаном Адаевым глава региона затронул тему публикаций о ДТП, в которое якобы попал его сын. Кадыров обратил внимание на то, что при множестве ежедневных аварий в стране именно этот «вброс» занял лидирующие позиции в мировых новостях.
Кадыров-старший назвал подобные новости вбросами и добавил, что видео предполагаемого ДТП якобы с участием Адама могло быть создано с помощью ИИ.
Немногим ранее Кадыров-младший был награжден золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награду ему вручал командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев.
Позднее Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики. Видео от 17 января опубликовал его отец, Рамзан Кадыров.
Адам также был удостоен медали памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины».
Глава Чечни отметил, что его третий сын Адам к 17 годам успел получить примерно 20 государственных наград — орденов и медалей.
По словам Кадырова-старшего, Адам добился признания благодаря собственному упорству. Его способности стали заметны очень рано: уже в шестилетнем возрасте он полностью выучил Коран, получив статус самого молодого хафиза в России.