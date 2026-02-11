Актёра из «Доктора Кто» Кларка задержали по обвинению в попытке изнасилования

Это не первый скандал, связанный с именем актёра. В 2021 году издание The Guardian опубликовало материал, в котором 20 женщин, работавших с Кларком в период с 2004 по 2019 год, обвинили его в домогательствах и унизительном обращении. Сам актёр категорически отверг все обвинения и даже подал иск к издательскому дому Guardian News and Media, однако проиграл процесс и был обязан выплатить судебные издержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. После этих публикаций Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) временно отозвала свою недавно вручённую ему награду. Среди выступивших с обвинениями были, в частности, продюсер Джина Пауэлл и российская ассистентка режиссёра Анна Авраменко, работавшая с Кларком над фильмом «Попали!».