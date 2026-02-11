Актёра из «Доктора Кто» Кларка задержали по обвинению в попытке изнасилования

Задержание состоялось во вторник в полицейском участке. 50-летний актёр, который также снимался в фильмах «Шпана 2» и «Стартрек: Возмездие», прибыл туда по предварительной договорённости в сопровождении своего адвоката.
Обвинения исходят от женщины, которой на момент предполагаемых событий было около двадцати лет. Она утверждает, что Кларк совершил в отношении неё ряд противоправных действий. В полиции актёра допросили в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в вуайеризме — тайном наблюдении или съёмке людей без их согласия. По этому делу он уже привлекался в сентябре прошлого года. После допроса Кларк был отпущен под залог.
Это не первый скандал, связанный с именем актёра. В 2021 году издание The Guardian опубликовало материал, в котором 20 женщин, работавших с Кларком в период с 2004 по 2019 год, обвинили его в домогательствах и унизительном обращении. Сам актёр категорически отверг все обвинения и даже подал иск к издательскому дому Guardian News and Media, однако проиграл процесс и был обязан выплатить судебные издержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. После этих публикаций Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) временно отозвала свою недавно вручённую ему награду. Среди выступивших с обвинениями были, в частности, продюсер Джина Пауэлл и российская ассистентка режиссёра Анна Авраменко, работавшая с Кларком над фильмом «Попали!».
Ранее жительница Санкт-Петербурга подала заявление в Следственный комитет, обвинив своего отчима в многолетних сексуальных домогательствах. По её словам, насилие началось, когда ей было 11 лет. 31-летняя Яна утверждает, что художник по свету театра «Левендаль» Денис З., на протяжении пяти лет регулярно трогал её, демонстрировал свои половые органы и тайком снимал на видео, пока она была в душе. Он угрожал распространить записи, если она не будет подчиняться, и даже «обучал» подростка практикам БДСМ после школьных уроков.
