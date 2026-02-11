Олимпийский старт после короткой программы обернулся для Гуменника 12 местом

Дебютная Олимпиада для российского фигуриста Петра Гуменника началась с проблем и закончилась вылетом из первой десятки, сообщает официальный протокол соревнований. После короткой программы он набрал 86,72 балла и оказался за пределами топ-10.
За несколько дней до старта спортсмену пришлось менять музыку. Саундтрек из фильма «Парфюмер», под который он катался весь сезон, использовать не разрешили из-за авторских прав. В срочном порядке программу переставили под Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Рассматривались и другие варианты, в том числе прошлогодняя постановка и иные композиции, однако согласовать их не успели.
На лед Гуменник вышел первым, поскольку не имел международного рейтинга. Несмотря на смену сопровождения, костюм остался прежним — в образе героя «Парфюмера». Уже в начале проката у него лопнул шнурок ботинка, что добавило напряжения.
Стартовым элементом значился каскад четверной флип — тройной тулуп. Первый прыжок фигурист спас с трудом, второй вместо тройного выполнил двойным. Потеря составила порядка 5−7 баллов. Далее он чисто исполнил четверной лутц и тройной аксель. Вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень.
По компонентам выступление выглядело сдержанным. Сам фигурист после проката признал, что пытался менять характер программы на тренировке и из-за этого ему стало сложнее заходить на прыжки.
С результатом 86,72 балла россиянин пропустил вперед 11 спортсменов. От призовой тройки его отделяет значительный разрыв.
Лидером стал американец Илья Малинин с результатом 108,16 балла. В короткой программе он ограничился тройным акселем, а также чисто исполнил четверной флип и каскад четверной лутц — тройной тулуп. Несмотря на недочеты во вращении и дорожке шагов, он опередил ближайшего преследователя более чем на пять баллов.
Второе место занял японец Юма Кагияма. Он чисто выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной сальхов, но допустил ошибку на тройном акселе. Третьим стал француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла и установивший личный рекорд.
Произвольная программа пройдет во второй соревновательный день. Гуменник будет выступать под музыку, которую использует второй сезон. Однако после короткой программы рассчитывать на борьбу за медали ему будет сложно.