Олимпийский старт после короткой программы обернулся для Гуменника 12 местом

За несколько дней до старта спортсмену пришлось менять музыку. Саундтрек из фильма «Парфюмер», под который он катался весь сезон, использовать не разрешили из-за авторских прав. В срочном порядке программу переставили под Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Рассматривались и другие варианты, в том числе прошлогодняя постановка и иные композиции, однако согласовать их не успели.