В России предложили снять с учителей обязанность проверки домашних заданий

Оценки школьникам следует ставить только за ответы на уроках и контрольные работы, а домашние задания оставить для закрепления материала. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости.
Парламентарий поставил под сомнение объективность отметок за выполненную дома работу. По его мнению, проверять следует знания, продемонстрированные в классе, тогда как домашнее задание может служить дополнительной подготовкой к уроку без обязательной оценки.
Депутат считает, что такой подход снизит нагрузку на учителей, которым приходится тратить значительное время на проверку тетрадей, а также на родителей. По его словам, многие работающие родители вынуждены по вечерам контролировать выполнение уроков или привлекать репетиторов.
Народный избранник отметил, что тема домашнего задания регулярно поднимается на разных уровнях. Ранее о необходимости обсуждения этой проблемы говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом окончательного решения пока не выработано.
Антропенко указал, что современные дети живут в условиях постоянного информационного потока, с которым им трудно справляться. На встречах с учителями и родителями, по его словам, звучат жалобы на чрезмерную учебную нагрузку.
Он также обратил внимание на то, что домашние задания нередко выполняют не сами ученики. В таком случае, отметил депутат, оценка отражает не уровень знаний ребенка, а степень занятости его родителей или возможности семьи нанять репетитора.
В августе 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал обсудить возможную отмену домашних заданий. Он заявлял, что школьники в среднем проводят за учебой по 8−10 часов в день. Кроме того, с развитием технологий дети могут выполнять задания формально, используя искусственный интеллект или готовые ответы из интернета.