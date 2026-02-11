В здании Омского драмтеатра откроют винный ресторан

В Омском драмтеатре скоро откроется новый винный ресторан. Он будет называться «Драмабар» и будет оформлен в театральной тематике.
Открытие нового заведения общепита анонсировал телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Как сообщает источник, за кухню в «Драмабаре» будет отвечать известный в Омске шеф-повар Кирилл Грошев, за винную карту — Иван Наумцев, экс-сомелье Skopin, за бар — Александр Савельев.
На следующей неделе в заведении пройдет закрытая дегустация вин, официальное открытие намечено на март-апрель. До этого в здании театра много лет работало арт-кафе «Станиславский».