В Хабаровске автовладельцы готовят иск к фирме из-за «старой» растаможки

Покупатели заключали договоры, спокойно ставили иномарки на учёт и ездили без проблем. Однако через несколько месяцев выяснилось, что автомобили были ввезены и проданы меньше чем через год после растаможки. По закону это означает, что машины использовались не для личных нужд, а в коммерческих целях. Из-за этого утилизационный сбор вырастает в сотни раз — суммы в письмах достигают сотен тысяч рублей.