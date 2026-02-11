В Хабаровске автовладельцы готовят иск к фирме из-за «старой» растаможки

Все пострадавшие приобретали машины в одной и той же фирме, ранее располагавшейся на проспекте 60-летия Октября. Об этом сообщили корреспонденты телеканала «Россия 1».
Покупатели заключали договоры, спокойно ставили иномарки на учёт и ездили без проблем. Однако через несколько месяцев выяснилось, что автомобили были ввезены и проданы меньше чем через год после растаможки. По закону это означает, что машины использовались не для личных нужд, а в коммерческих целях. Из-за этого утилизационный сбор вырастает в сотни раз — суммы в письмах достигают сотен тысяч рублей.
Люди уже обратились в полицию и готовят коллективный иск в суд. Они уверены, что стали жертвами «серой» схемы, когда продавец заранее знал о возможных доначислениях, но скрыл эту информацию от покупателей. Многие семьи взяли кредиты на покупку авто и теперь оказались в сложной финансовой ситуации.
Пострадавшие объединяются в чатах и соцсетях, обмениваются документами и ищут юриста для коллективного иска. Они надеются, что суд встанет на их сторону и заставит компанию возместить все доначисленные суммы, а таможня пересмотрит решения о доначислениях. Пока ситуация остаётся напряжённой — люди ждут официальных ответов и помощи от властей.