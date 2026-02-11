Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае поставлено на поток обучение операторов БПЛА

Сейчас по направлению БАС обучается 247 человек, с 2022 года подготовлено 75 специалистов, а на курсах дополнительного образования прошли обучение более 200 человек.

Источник: Freepik

Вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников встретился со студентами специальности «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов» в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На базе техникума открыто восемь современных мастерских, в том числе по беспилотным авиационным системам, — это стало возможным благодаря дальневосточной президентской единой субсидии. Артём Мельников рассказал студентам о возможности заключить контракт на службу в новом роде войск беспилотных систем сроком на один год. По его словам, это шанс для выпускников стать частью элиты современных вооружённых сил и применить знания на практике в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

В ходе встречи обсудили развитие беспилотных систем в регионе. Сейчас в техникуме по направлению БАС обучается 247 человек, с 2022 года подготовлено 75 специалистов, а на курсах дополнительного образования прошли обучение более 200 человек. Молодые кадры готовы работать на предприятиях по сборке и управлению дронами или служить в силовых структурах.

Вице-губернатор подчеркнул необходимость масштабировать этот опыт на другие образовательные учреждения края и рассмотреть создание новой научно-производственной площадки для современных беспилотных авиационных систем. Такая подготовка кадров помогает краю оставаться в авангарде развития технологий и оборонной отрасли.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше