В Хабаровском крае поставлено на поток обучение операторов БПЛА

Вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников встретился со студентами специальности «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов» в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
На базе техникума открыто восемь современных мастерских, в том числе по беспилотным авиационным системам, — это стало возможным благодаря дальневосточной президентской единой субсидии. Артём Мельников рассказал студентам о возможности заключить контракт на службу в новом роде войск беспилотных систем сроком на один год. По его словам, это шанс для выпускников стать частью элиты современных вооружённых сил и применить знания на практике в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
В ходе встречи обсудили развитие беспилотных систем в регионе. Сейчас в техникуме по направлению БАС обучается 247 человек, с 2022 года подготовлено 75 специалистов, а на курсах дополнительного образования прошли обучение более 200 человек. Молодые кадры готовы работать на предприятиях по сборке и управлению дронами или служить в силовых структурах.
Вице-губернатор подчеркнул необходимость масштабировать этот опыт на другие образовательные учреждения края и рассмотреть создание новой научно-производственной площадки для современных беспилотных авиационных систем. Такая подготовка кадров помогает краю оставаться в авангарде развития технологий и оборонной отрасли.