Водитель-бесправник возил людей по междугородним маршрутам в Красноярском крае

На водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав и без тахографа. Микроавтобус принадлежит шарыповской транспортной компании, в отношении которой составлены материалы за выпуск автобуса на линию без тахографа и за допуск к управлению водителя, лишенного права управления. Санкции по этим нарушениям предусматривают штрафы до 50 000 и 100 000 рублей.