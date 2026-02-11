Ричмонд
Водитель-бесправник возил людей по междугородним маршрутам в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ачинские госавтоинспекторы остановили пассажирский микроавтобус Ford Transit на 663 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Источник: НИА Красноярск

Автобус следовал из Красноярска в Шарыпово. За рулем находился 54-летний водитель, перевозивший 9 пассажиров.

Проверка показала, что водитель еще в мае 2025 года был лишен права управления транспортными средствами, но продолжал управлять автобусом. Мужчина заявил, что не знал о лишении прав.

На водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав и без тахографа. Микроавтобус принадлежит шарыповской транспортной компании, в отношении которой составлены материалы за выпуск автобуса на линию без тахографа и за допуск к управлению водителя, лишенного права управления. Санкции по этим нарушениям предусматривают штрафы до 50 000 и 100 000 рублей.

Автобус помещен на спецстоянку, водитель — в комнату для административно задержанных, сообщили в МВД.

Пассажиров пересадили в другой автобус и доставили на автовокзал, чтобы они могли безопасно продолжить путь.

