Росавиация ввела план «Ковёр» в трёх аэропортах России и отменила его ещё в двух

Росавиация сняла временные ограничения на полёты в трёх аэропортах России и ввела в ещё двух. Как сообщает пресс-служба ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

План «Ковёр» был введён в воздушной гавани Ульяновска (Баратево), Нижнекамска (Бегишево) и Калуги (Грабцево). Ограничения сняты в аэропортах Саратова (Гагарин) и Волгограда.

Ранее Life.ru писал, что минувшим вечером и ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке Вооружённых сил Украины. Воздушные цели были отражены в 12 городах и районах. Падение обломков БПЛА привело к последствиям на земле. В Донецке у моста через реку Большая Каменка найден фрагмент беспилотника, к месту выехали специалисты. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, из-за чего три дома временно остались без света. В Миллеровском районе осколки повредили фасад дома и сарай.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

