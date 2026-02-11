Росавиация ввела план «Ковёр» в трёх аэропортах России и отменила его ещё в двух

План «Ковёр» был введён в воздушной гавани Ульяновска (Баратево), Нижнекамска (Бегишево) и Калуги (Грабцево). Ограничения сняты в аэропортах Саратова (Гагарин) и Волгограда.
Ранее Life.ru писал, что минувшим вечером и ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке Вооружённых сил Украины. Воздушные цели были отражены в 12 городах и районах. Падение обломков БПЛА привело к последствиям на земле. В Донецке у моста через реку Большая Каменка найден фрагмент беспилотника, к месту выехали специалисты. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, из-за чего три дома временно остались без света. В Миллеровском районе осколки повредили фасад дома и сарай.
