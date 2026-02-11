Лучшая бабушка будет определена на всебелорусском конкурсе, отборы к которому пройдут по всей стране, пишет sb.by.
Событие пройдет в рамках Республиканского плана мероприятий по проведению в 2026-м Года белорусской женщины, утвержденного постановлением Совета министров № 69 от 7 февраля. Конкурс состоится впервые, его будет курировать Белорусский союз женщин.
Первым делом пройдут отборы в районах страны. Для некоторых, замечает председатель БСЖ Ольга Шпилевская, такие мероприятия знакомы, но Год белорусской женщины придаст им новый масштаб и «соберет» в единую схему.
В качестве успешного примера акции для дам золотого возраста Шпилевская привела в пример отраслевой конкурс «Супербабушка» от женского союза «Белагропромбанка» с номинациями в духе «Энергия без границ», «Бабушка с большим сердцем», «Хозяйка хорошего настроения».
Тем временем Минтруда сказало белорусам, учитывается ли подработка при расчете пенсии.
Ранее мы писали, что Белгидромет сказал о возвращении мороза −25 градусов и температурных качелях.
А бывший глава райисполкома получил семь лет колонии.