Комсомольчанке выплатили 250 тысяч рублей за травму, полученную в торговом зале

«Не добившись от владельца торгового объекта возмещения морального вреда в добровольном порядке, пострадавшая обратилась в прокуратуру Комсомольска-на-Амуре. Поскольку в силу закона на предприятиях торговли должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья покупателей, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с торговой точки компенсации причиненного заявительнице морального вреда», — объяснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.