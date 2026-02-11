Ричмонд
Комсомольчанке выплатили 250 тысяч рублей за травму, полученную в торговом зале

62-летняя жительница Комсомольска в августе 2024 года находилась в торговом зале, где зацепилась за трубу, нужную для защиты оборудования от колес и тележек, и упала.

Источник: Аргументы и факты

Женщина сломала плечевую кость — ей потребовалась медпомощь и длительное лечение.

«Не добившись от владельца торгового объекта возмещения морального вреда в добровольном порядке, пострадавшая обратилась в прокуратуру Комсомольска-на-Амуре. Поскольку в силу закона на предприятиях торговли должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья покупателей, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с торговой точки компенсации причиненного заявительнице морального вреда», — объяснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В итоге ответчик и пострадавшая заключили мирное соглашение — женщина получила 250 тысяч рублей.