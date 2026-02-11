Морозы до −13 градусов, туман и гололедица: Какой будет погода в Ростовской области 11 февраля

В регионе погода будет аналогичной: небо облачное, осадков практически не ожидается. В первой половине дня местами возможны туман, изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Северо-западный, переходящий в восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Днем 11 февраля температура воздуха составит −3 — −8 градусов, на юге области возможно потепление до 0. В ночь на четверг, 12 февраля, также ожидается от −3 до −8, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до −13.