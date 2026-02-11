Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские мужчины 14 февраля всё чаще ищут в эскортницах собутыльников

Мужчины, оставшиеся в одиночестве 14 и 23 февраля, если и стремятся провести вечер в компании эскортниц, то не ищут ничего нового, а часто — даже не ищут интима. О «праздничных» предпочтениях россиян Life.ru рассказала модель, эскортница Полина Vogue.

Источник: Life.ru

Им просто хочется в этот момент провести время в компании близких. И многим кажется, что эскортница для него — такой человек. Чаще всего это мужчины одинокие либо командировочные. По предпочтениям в праздничные дни — никаких суперновых фетишей, классика, а ещё часто просят провести время как собутыльник: выпить, посмеяться или лечь спать вместе.

Полина Vogue.

Эскортница.

А ранее стало известно, что в Московском регионе цены на интим-услуги выросли почти в два раза из-за морозов и рекордных снегопадов. Девушки лёгкого поведения отказываются идти по сугробам и просят клиентов организовать трансфер до места встречи и обратно.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.