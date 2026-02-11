Российские мужчины 14 февраля всё чаще ищут в эскортницах собутыльников

Им просто хочется в этот момент провести время в компании близких. И многим кажется, что эскортница для него — такой человек. Чаще всего это мужчины одинокие либо командировочные. По предпочтениям в праздничные дни — никаких суперновых фетишей, классика, а ещё часто просят провести время как собутыльник: выпить, посмеяться или лечь спать вместе.
Полина Vogue.
Эскортница.
А ранее стало известно, что в Московском регионе цены на интим-услуги выросли почти в два раза из-за морозов и рекордных снегопадов. Девушки лёгкого поведения отказываются идти по сугробам и просят клиентов организовать трансфер до места встречи и обратно.
