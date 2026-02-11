«Клиенты называют феей»: Как бьюти-мастер создаёт ареолы и помогает женщинам снова полюбить себя

Клиенты называют Дарью Головатову феей и спасителем — и в этих словах нет преувеличения. 37-летний мастер из Ростова-на-Дону занимается перманентным камуфляжем и протезированием ареол, помогая женщинам, пережившим онкологию, травмы и тяжёлые испытания, снова принять себя.
«Клиенты часто называют меня спасителем и феей».
Клиенты нередко в благодарность называют Дарью Головатову самыми нежными прозвищами, и девушка принимает эти слова с улыбкой, хотя официально и скромно называет себя мастером по перманентному камуфляжу и протезированию ареол. Ей 37 лет, она живёт в Ростове-на-Дону и уже 18 лет работает в бьюти-сфере.
По словам Дарьи, к данному направлению она пришла осознанно: девушке хотелось глубины, смысла и настоящей пользы для женщин, которым важно вернуть не только внешний вид, но и ощущение целостности себя. Поворотным моментом стало понимание, что ареолу можно не просто реалистично нарисовать, а создать физически — с объёмом, который можно увидеть и почувствовать. «Очень часто после нарисованной ареолы женщины говорили: “Вот если бы ещё добавить объём, чтобы его не только видеть, но и чувствовать, то было бы вообще вау”. И я сделала этот “вау” реальностью», — рассказывает мастер.
Мастер признаётся, что её дело давно перестало быть просто работой — девушка называет его своей миссией. «Это точно не просто работа. Это то, что я искала много лет. Это моя миссия — помогать женщинам», — отмечает Дарья.
«Для меня большая честь быть частью их новой главы».
Видео © Из личного архива Дарьи Головатовой.
Дарья рассказывает, самые ценные моменты для неё — это мгновения после примерки протеза, когда в глазах женщин появляется свет, а на месте утраты возникает ареола как важный и финальный штрих на пути к принятию себя. «В этом году меня пригласили на форум “Осознанный октябрь”. Ко мне подходили женщины, победившие рак, с огромным интересом рассматривали протезы и восхищались тем, что такая возможность существует. И именно тогда я окончательно поняла: я на своём месте», — делится мастер.
Своих клиенток Дарья с теплом называет «моими девочками», подчёркивая, что возраст не имеет никакого значения. Среди них не только женщины, пережившие онкологию и потерявшие ареолу, но и те, кто прошёл через аварии, операции, пожары и другие тяжёлые испытания. За каждой историей стоят огромная внутренняя сила, смелость и путь восстановления, пройденный через боль и страх. Мастер подчёркивает, что для неё большая честь быть частью этого пути и новой, более светлой главы в жизни каждой из них.
«Каждую такую историю я проживаю всем сердцем».
Дарья признаётся, что за годы работы было много сильных историй, но одна из них навсегда осталась в её сердце — и каждый раз, вспоминая её, мастер с трудом сдерживает слёзы. «Ко мне приехала клиентка, чтобы сделать ареолу на второй груди. Я никогда не спрашиваю о прошлом: если женщина хочет поделиться, она делает это сама. Когда она сняла кофту, я увидела, что её грудь была полностью в ожогах, а там, где должна была быть ареола, мы начали создавать её лишь рисунком», — рассказывает девушка.
Позже выяснилось, что эти ожоги клиентка получила в пять лет — на ней загорелось платье. Этот момент глубоко тронул Дарью, и тогда она приняла решение сделать для клиентки протез ареолы в подарок. Услышав это, женщина расплакалась от счастья. «На примерке мы обе плакали — от радости. Каждую такую историю я проживаю всем сердцем», — делится мастер.
Дарья с особым теплом рассказывает о процессе создания ареолы, называя его своим самым любимым и почти медитативным этапом работы. Каждая ареола создаётся индивидуально — по слепку второй груди, по фотографиям и видео, с вниманием к форме, размеру, оттенку и мельчайшим особенностям. Если ареолы нет полностью, выбор происходит из готовых вариантов, и вместе с девушкой подбираются подходящие цвет и размер. Сам процесс изготовления занимает от 10 до 14 дней и требует тонкой и сосредоточенной работы: пока результат не станет идеальным, Дарья не считает его завершённым. «Кстати, присутствие в моём городе необязательно — я отправляю набор для слепка с подробной инструкцией и работаю дистанционно», — рассказывает Дарья.
«Для меня важно не просто научить технике, а передать философию».
Говоря о мастер-классах, Дарья подчёркивает, что для неё важно не просто передать технику, а поделиться философией профессии. В каждый обучающий курс она вкладывается полностью, рассказывая о своём пути, опыте и реальных историях без прикрас. Её цель — чтобы направление протезирования ареол развивалось и становилось доступным, но только через мастеров с душой и правильными ценностями. Именно такие ученицы, по её словам, и приходят к ней — не ради заработка, а ради желания по-настоящему помогать женщинам.
«Вы сильнее, чем думаете. И вы не одни».
Обращаясь к женщинам, которые столкнулись с тяжёлым диагнозом и ищут поддержки, Дарья прежде всего говорит о вере и необходимости не оставаться в одиночестве. Она напоминает, что в разных городах существуют сообщества, где женщины находят понимание, общение и опору друг в друге, и призывает не бояться принимать эту помощь. «Вы сильнее, чем думаете. И вы не одни», — отмечает мастер.
Эту же идею Дарья продолжает и в своём мини-благотворительном проекте: каждый месяц она помогает трём девушкам, которым особенно важно почувствовать поддержку. В проекте участвуют и её ученицы, и для Дарьи это особая радость — видеть, как забота и помощь передаются дальше, от сердца к сердцу.
А ранее Life.ru рассказывал про Айболита из Казани. Эта девушка лечит тюленей, летучих мышей и лемуров — и вы захотите узнать её историю. Также мы обозревали историю, как одна учительница с Урала изменила взгляд школьников на метафоры, а ещё Life.ru узнал историю москвички, которая приводит в порядок забытые могилы, и как петербурженка превращает бабушкины одеяла в трендовые куртки.
Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ!