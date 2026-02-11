«Клиенты называют феей»: Как бьюти-мастер создаёт ареолы и помогает женщинам снова полюбить себя

Дарья признаётся, что за годы работы было много сильных историй, но одна из них навсегда осталась в её сердце — и каждый раз, вспоминая её, мастер с трудом сдерживает слёзы. «Ко мне приехала клиентка, чтобы сделать ареолу на второй груди. Я никогда не спрашиваю о прошлом: если женщина хочет поделиться, она делает это сама. Когда она сняла кофту, я увидела, что её грудь была полностью в ожогах, а там, где должна была быть ареола, мы начали создавать её лишь рисунком», — рассказывает девушка.