У жителя Омской области за незаконную рубку леса конфисковали пилу

Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд приговорил черного лесоруба к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, по ходатайству гособвинителя, у подсудимого изъяли орудие преступления — за незаконную рубку леса у него конфисковали пилу.