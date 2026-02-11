У жителя Омской области за незаконную рубку леса конфисковали пилу

В Исилькуле суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
Как установило следствие, в октябре прошлого года в лесном массиве возле села Медвежье он срубил 10 берез. Причиненный природе ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Вину мужчина признал, но вину возместить не смог.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд приговорил черного лесоруба к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, по ходатайству гособвинителя, у подсудимого изъяли орудие преступления — за незаконную рубку леса у него конфисковали пилу.