У жителя Омской области за незаконную рубку леса конфисковали пилу

В Исилькульском районе сельчанин спилил 10 берез.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькуле суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как установило следствие, в октябре прошлого года в лесном массиве возле села Медвежье он срубил 10 берез. Причиненный природе ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Вину мужчина признал, но вину возместить не смог.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд приговорил черного лесоруба к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, по ходатайству гособвинителя, у подсудимого изъяли орудие преступления — за незаконную рубку леса у него конфисковали пилу.