В России намерены изменить лимит сверхурочной работы: разница в 120 часов

В Госдуме хотят увеличить вдвое лимит сверхурочной работы.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает разрешенный лимит сверхурочной работы до 240 часов.

Уточняется, что правительство внесло в Госдуму проект поправок в ТК РФ, удваивающий годовой лимит — с 120 до 240 часов.

На данный момент Трудовой кодекс устанавливает лимит сверхурочной работы: не более 4 часов в течение двух дней и максимум 120 часов в год. При этом первые два часа подобной работы в день оплачиваются в полуторном размере, а все последующие — в двойном.

Проект предусматривает, что пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями можно будет привлекать к сверхурочной только с их письменного согласия и если это разрешено по здоровью.

Проект также запрещает отзывать из отпуска работников вредных производств, кроме случаев предотвращения или устранения последствий катастроф, аварий или стихийных бедствий.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой исключить выходные из числа дней отпуска работника.