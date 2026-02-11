Биолог из Иркутска победила во всероссийском фотоконкурсе

Кандидат биологических наук из Иркутска Ксения Верещагина давно увлекается фотографией — в её объектив попадают и рачки-амфиподы, которых она изучает, и другие обитатели Байкала, и, конечно, коллеги-учёные. Недавно иркутянка победила во всероссийском конкурсе фотографии в номинации «Люди науки».
В Международный день женщин и девочек в науке, который отмечается 11 февраля, Ксения рассказала корреспонденту irk.aif.ru, как был сделан снимок-победитель и о чём она мечтает — как фотограф и как учёный.
Поймать момент.
Ксения Верещагина заведует лабораторией водных биоресурсов и аквакультуры в НИИ биологии озера Байкал ИГУ. Она и её коллеги разрабатывают экологически чистые технологии выращивания водных организмов — в дальнейшим эти технологии можно использовать в сельском хозяйстве, например, в разведении рыбы.
Снимок, который жюри всероссийского конкурса «Наука близко» признало лучшим в одной из номинаций, был сделан ещё в 2020 году во время «рабочей» фотосессии, вспоминает Ксения.
«Нам нужно было сделать красивые фото для сайта — официальные портреты учёных и фото за работой: в белых халатах, за микроскопами, в лаборатории, — говорит иркутянка. — Я попросила нашу аспирантку Юлю Широкову, которая в этот момент меняла воду у наших “подопечных” рачков, взять аквариум и посмотреть сквозь него — мне показалось, что это хорошая идея для снимка».
В аквариуме, который держит Юля, живут байкальские эндемики — рачки-амфиподы. Видимо, от движения воды один из них всплыл — этот момент и удалось поймать на фото.
Снимок, на котором девушка с прекрасными зелёными глазами смотрит на мир сквозь аквариум с предметом своих исследований, уже привлёк внимание жюри Международного конкурса «Наука в фотографиях», который проводил Московский политех в 2024 году. А сейчас работа под названием «Сквозь призму древних эндемиков» победила во всероссийском конкурсе в Туле и до 31 марта демонстрируется на выставке в этом городе.
Разглядеть красивое.
И биологией, и фотографией Ксения увлеклась ещё в школе — ездила на профильные олимпиады по любимому предмету, а в свободное время гуляла с друзьями в компании простенького плёночного фотоаппарата- «мыльницы». «У нас с тех пор просто тонна фотографий распечатанных, — улыбается девушка. — Я с детства очень любила рисовать, что-то создавать красивое. И вот этот азарт, чтобы получить какой-то красивый кадр, интересный, необычный, движет мной до сих пор. Можно просто часами фотографировать, чтобы получился хотя бы один достойный кадр».
Выбирая, куда пойти учиться после школы, Ксения сначала думала о медицинском университете. Подала документы в несколько вузов, однако в итоге поступила на биолого-почвенный факультет госуниверситета.
«Меня уже зачислили в другой университет, но тут мне позвонила тогдашний декан биофака Наталья Гранина и предложила всё же пойти к ним — рассказывала, как будет интересно. И я согласилась. Ну, а там уже, так сказать, жизнь вела сама. Когда начались курсовые, дипломные работы, поняла, что хочу заниматься наукой, — поэтому поступила в аспирантуру, потом защитила диссертацию и вот сейчас работаю в научно-исследовательском институте», — рассказывает Ксения Верещагина.
Во время учёбы на кафедре зоологии беспозвоночных проводили курсы по макрофотографии, но чтобы попасть на них, нужно было иметь зеркальный фотоаппарат. Тогда у Ксении не было возможности купить такую технику, но мечта научиться снимать маленьких обитателей Байкала осталась.
«Когда я уже начала работать, смогла накопить на профессиональный аппарат и начала фотографировать рачков. Мне очень понравилась макросъёмка — позднее приобрела для этого специальный объектив. Как фотографу мне бы очень хотелось расширить свои навыки и приобрести подводный фотоаппарат, чтобы делать кадры не только над водой, но и под водой, в среде обитания живых организмов, в частности амфипод, которых я исследую», — говорит биолог.
Есть у Ксении Верещагиной, конечно, и «научная» мечта.
«Мне хочется сделать что-то полезное для общества, найти в байкальских организмах что-то, что может быть использовано для развития технологий, биотехнологий, а также популяризировать озеро Байкал, рассказать людям, какое оно важное, насколько оно хрупкое, как важно его сохранять», — признаётся она.