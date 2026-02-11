Биолог из Иркутска победила во всероссийском фотоконкурсе

И биологией, и фотографией Ксения увлеклась ещё в школе — ездила на профильные олимпиады по любимому предмету, а в свободное время гуляла с друзьями в компании простенького плёночного фотоаппарата- «мыльницы». «У нас с тех пор просто тонна фотографий распечатанных, — улыбается девушка. — Я с детства очень любила рисовать, что-то создавать красивое. И вот этот азарт, чтобы получить какой-то красивый кадр, интересный, необычный, движет мной до сих пор. Можно просто часами фотографировать, чтобы получился хотя бы один достойный кадр».