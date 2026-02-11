Ричмонд
Бывший лидер группы «Тараканы!» Спирин* оставил в РФ долги на 164 тысячи рублей

Долги бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* превысили 164 тысячи рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

В октябре 2024 года московский суд назначил Спирину* административное взыскание за деятельность, связанную со статусом иноагента. Почти год обвиняемый участвовал в создании и распространении соответствующих материалов.

Приставы открыли производство на 53,5 тысячи рублей: 50 тысяч рублей составил штраф, 3,5 тысячи — сбор за просрочку. В феврале 2024 года было прекращено взыскание кредитной задолженности из-за невозможности установить местонахождение должника.

Приставы ГМУ ФССП с июля 2024 года взыскивают с музыканта задолженность по налогам и сборам, которая вместе с пенями превышает 111,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Спирина*. Музыкант обвиняется в «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах». Утверждается, что в июле и октябре 2025 года он не предоставил необходимую отчётность. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.