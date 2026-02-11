Бывший лидер группы «Тараканы!» Спирин* оставил в РФ долги на 164 тысячи рублей

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Спирина*. Музыкант обвиняется в «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах». Утверждается, что в июле и октябре 2025 года он не предоставил необходимую отчётность. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.