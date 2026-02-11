Российские военнослужащие ликвидировали реактивную систему залпового огня Vampire Вооружённых сил Украины в Харьковской области, которая обстреливала Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО “Вампир” чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, в Харьковской области штурмовики продолжают продвижение практически на всех участках при активной поддержке артиллерии и «Солнцепёков». Кроме того, интенсивно работает авиация и расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.