Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саянске из магазина изъяли контрафакт на 110 тысяч рублей

Суд назначил штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области правоохранители проверили один из магазинов в Саянске на предмет продажи поддельной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в итоге из оборота изъяли товары, на которые незаконно нанесли товарные знаки известных брендов. Общая стоимость контрафакта превысила 110 тысяч рублей.

— У продавца не оказалось документов, подтверждающих право использовать эти товарные знаки, — говорится в сообщении ведомства.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности за продажу товаров с чужим товарным знаком и за реализацию продукции, не соответствующей техническим требованиям. Суд назначил штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей, а также постановил конфисковать всю изъятую поддельную продукцию.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что известно о судьбе Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море. Он живет с мамой, следит за ее здоровьем. Устроился водителем, часто видится с дочерью. Еще больше подробностей читайте здесь.