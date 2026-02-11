В Саянске из магазина изъяли контрафакт на 110 тысяч рублей

В Иркутской области правоохранители проверили один из магазинов в Саянске на предмет продажи поддельной продукции. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в итоге из оборота изъяли товары, на которые незаконно нанесли товарные знаки известных брендов. Общая стоимость контрафакта превысила 110 тысяч рублей.
— У продавца не оказалось документов, подтверждающих право использовать эти товарные знаки, — говорится в сообщении ведомства.
По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности за продажу товаров с чужим товарным знаком и за реализацию продукции, не соответствующей техническим требованиям. Суд назначил штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей, а также постановил конфисковать всю изъятую поддельную продукцию.
