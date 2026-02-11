Украинские мошенники вымогали 400 тысяч рублей у матери пропавшего бойца ВС РФ

Украинские мошенники требовали 400 тысяч рублей у матери без вести пропавшего солдата российской армии, обещая за эти деньги включить его имя в список для обмена военнопленными. Об этом сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.
По ее словам, к ним обратилась женщина, которой злоумышленники позвонили и заявили, что ее сын жив и с ним все хорошо, но для его «внесения в список обмена» нужно заплатить.
Женщина, по словам Белеховой, понимала, что ее обманывают, но боялась «предать себя» и «променять сына на деньги».
— Кажется, что если есть хотя бы один шанс из миллиона на спасение близкого, тебе надо его использовать. Но это просто мошенники. Они просто вас обманывают, — объяснила руководитель КСВО в беседе с ТАСС.
Мошенники стали использовать новую схему, притворяясь сотрудниками банков и вымогая деньги у россиян под предлогом помощи их родственникам с долгами. Так, преступники звонят потенциальным жертвам и заявляют, что у их близких (сына, дочери, внука) есть задолженность, и просят помочь ее погасить.