Правда ли, что McDonald’s вернется в Россию: на вопрос ответил владелец «Вкусно — и точка»

Американской сети быстрого питания McDonald’s, покинувшей российский рынок весной 2022 года, вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бизнеса в России. Об этом заявил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор, отвечая на вопрос о слухах по поводу возможного возвращения компании из США в Россию.
«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», — сказал бизнесмен в интервью РБК.
Говор отметил, что все обязательства, которые он взял на себя при приобретении ресторанов, были выполнены быстрее, чем было предусмотрено договором. Он добавил, что McDonald’s не ведет переговоры с «Вкусно — и точка» и не предпринимает шагов для возвращения на российский рынок.
Предприниматель сомневается, что McDonald’s вернется на российский рынок. Он уточнил, что даже если это случится, компания уже не сможет работать, как раньше. Говор считает, что россияне могли воспринять уход McDonald’s как предательство.
«Это не те, кто остался с нами, когда нам было плохо. А как будет хорошо, они, что ли, вернутся деньги зарабатывать? Мы и сами здесь не совсем уж валенки, хоть и сибирские», — заключил бизнесмен.
Напомним, сеть ресторанов McDonald’s приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. В мае того же года компания объявила о продаже своего бизнеса в России Александру Говору. Он ранее развивал рестораны McDonald’s по франшизе в Сибири. Сумма сделки не была раскрыта.
Как писал KP.RU, McDonald’s зарегистрировал в России одноименный товарный знак. Заявка была подана компанией еще в декабре 2024 года, а решение о регистрации знака было принято в 2026 году.
Новый товарный знак позволяет использовать бренд McDonald’s для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также для производства игрушек и посуды.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для компаний, которые вели себя непорядочно при уходе с российского рынка, возвращение будет стоить дорого.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что некоторые зарубежные компании покидали страну «со слезами на глазах». Он уточнил, что им угрожали разрушением бизнеса за океаном, отказом в расчетах и ущербом в Европе.