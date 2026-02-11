Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсул Марков рассказал об интересе украинцев в США к переезду в Россию

Украинцы, которые проживают на территории США, активно интересуются переездом в Россию — число заявок по программе переселения «кратно возросло». Об этом в среду, 11 февраля, сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

Украинцы, которые проживают на территории США, активно интересуются переездом в Россию — число заявок по программе переселения «кратно возросло». Об этом в среду, 11 февраля, сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

— Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников, — добавил он.

По его словам, граждане Украины интересуются переездом из-за страха того, что им в принудительном порядке придется вернуться на родину. Кроме того, многие желают воссоединиться с родственниками, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцев, которые решили уехать из страны, не удастся вернуть «флагами и призывами». Он отметил, что люди, желающие покинуть государство, имеют на это право.

Местный депутат Сергей Нагорняк в эфире телевидения также рассказал, что за последние полгода более 500 тысяч молодых людей до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше