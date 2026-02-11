Генконсул Марков рассказал об интересе украинцев в США к переезду в Россию

Украинцы, которые проживают на территории США, активно интересуются переездом в Россию — число заявок по программе переселения «кратно возросло». Об этом в среду, 11 февраля, сообщил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.
— Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников, — добавил он.
По его словам, граждане Украины интересуются переездом из-за страха того, что им в принудительном порядке придется вернуться на родину. Кроме того, многие желают воссоединиться с родственниками, передает РИА Новости.
До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцев, которые решили уехать из страны, не удастся вернуть «флагами и призывами». Он отметил, что люди, желающие покинуть государство, имеют на это право.
Местный депутат Сергей Нагорняк в эфире телевидения также рассказал, что за последние полгода более 500 тысяч молодых людей до 22 лет покинули Украину после снятия запрета на выезд.