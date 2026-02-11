Tagesschau: В Берлине нашли тело убитой украинки

В одном из парков Берлина обнаружили тело 40-летней украинки с признаками насильственной смерти. Погибшую нашли возле детской площадки. Об этом сообщает Tagesschau.
Полиция подтвердила, что женщину убили. Сейчас ведутся поиски преступника, а также выясняются все обстоятельства гибели гражданки Украины.
В апреле прошлого года в Варшаве нашли мертвой 15-летнюю гражданку Украины, которая пропала в январе. Она вышла из дома, пошла в школу и исчезла. Ее поиски начались на следующий день. Тело девочки нашли в районе Биляны.
В суде немецкого Мангейма (федеральная земля Баден-Вюртемберг) прошел процесс по резонансному убийству двух украинских беженок — матери и дочери. Украинка связалась с немкой, когда ей был нужен переводчик для оформления документов для родов.
В итальянском городе Муджа была задержана 55-летняя гражданка Украины. Ее подозревают в убийстве своего девятилетнего сына. Прибывшие полицейские и медики обнаружили мальчика мертвым в ванной, мать находилась рядом в состоянии шока.