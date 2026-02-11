Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге полиция проведет массовую проверку автобусов

Водителей автобусов в Екатеринбурге ждет проверка от ГАИ.

Источник: ЕАН

Полиция устроит в Екатеринбурге профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

Полицейские проверят конструкции транспортных средств, наличие необходимых документов, тахографов и прохождение техосмотра. «Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий. Также их проверят на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в середине января 2026 года в Екатеринбурге пассажирский автобус «НефАЗ» врезался в опору уличного освещения. Причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.