«Искандер» сжёг объекты запуска БПЛА ВСУ под Черниговом

«Искандер-М» и «Герани» ликвидировали места подготовки запуска БПЛА дальнего радиуса действия украинских войск в Черниговской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали места подготовки запуска беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины дальнего радиуса действия в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Удар был нанесён в районе населённого пункта Жадово, откуда украинские войска осуществляли запуски ударных дронов по территории Российской Федерации.

ВС РФ применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотные летательные аппараты «Герань».

«Комбинированным ударом ОТРК “Искандер-М” и БПЛА “Герань” поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ в районе населённого пункта Жадово. Оттуда противник осуществлял запуски ударных дронов по территории России, атакуя гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

