«Искандер» сжёг объекты запуска БПЛА ВСУ под Черниговом

Российские военнослужащие ликвидировали места подготовки запуска беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины дальнего радиуса действия в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Удар был нанесён в районе населённого пункта Жадово, откуда украинские войска осуществляли запуски ударных дронов по территории Российской Федерации.
ВС РФ применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотные летательные аппараты «Герань».
«Комбинированным ударом ОТРК “Искандер-М” и БПЛА “Герань” поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ в районе населённого пункта Жадово. Оттуда противник осуществлял запуски ударных дронов по территории России, атакуя гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.