Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ нашел запрещенные товары, проверив рынки в Беларуси

МАРТ проверил 11 рынков в Беларуси и нашел в продаже запрещенные товары.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ нашел запрещенные товары, проверив рынки в Беларуси. Подробности обнародовали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В феврале 2026 года сотрудники ведомства на территории одиннадцати рынков страны проверили более 200 торговых мест. В числе основных нарушений оказались следующие: отсутствие информации о цене на товар, продавце. Не было информации о торговом объекте в Торговом реестре Беларуси, не соблюдались правила размещения и продажи никотиновой продукции, отсутствовали перечни обязательных товаров.

В МАРТ отметили, что по результатам проведенных мониторингов было выдано 32 рекомендации, связанные с устранением нарушений. Также было выдано 18 требований о запрете реализации запрещенных товаров и (или) продажи товаров, у которых истекли сроки годности или же они были без должной маркировки.

В ведомстве обратили внимание, что на «Брестском рынке» индивидуальные предприниматели продавали запрещенные товары. Речь идет про шоколадное яйцо Kinder Joy, шоколад Terravita и Kinder, произведенные в Польше.

Кроме того, на торговых объектах «Смоленского рынка» (Витебская область) были обнаружены товары с истекшими сроками годности: томаты, средства для защиты растений. В момент проведения проверки на «Центральном» рынке Гродненского облпотребобщества предлагались кондитерские изделия, запрещенные к продаже в стране, на сумму более 1000 рублей.

МАРТ проверил 11 рынков в Беларуси и нашел в продаже запрещенные товары. Фото: mart.gov.by.

При проверке в торговом объекте «Экспобел» (Минская область) специалисты нашли в продаже пиротехнические изделия, а также запрещенные товары. Речь идет про пиво, косметические средства.

«Материалы для принятия мер реагирования направлены в областные и Минский городской исполнительные комитеты», — заметили в МАРТ.

Ранее МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.

Тем временем главный агроном осуждена за отравление 16 коров на Гомельщине.

Кроме того, в Минске школьник оставил семью без квартиры, продиктовав код из смс.