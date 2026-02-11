МАРТ нашел запрещенные товары, проверив рынки в Беларуси

В МАРТ отметили, что по результатам проведенных мониторингов было выдано 32 рекомендации, связанные с устранением нарушений. Также было выдано 18 требований о запрете реализации запрещенных товаров и (или) продажи товаров, у которых истекли сроки годности или же они были без должной маркировки.