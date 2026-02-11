МАРТ нашел запрещенные товары, проверив рынки в Беларуси. Подробности обнародовали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
В феврале 2026 года сотрудники ведомства на территории одиннадцати рынков страны проверили более 200 торговых мест. В числе основных нарушений оказались следующие: отсутствие информации о цене на товар, продавце. Не было информации о торговом объекте в Торговом реестре Беларуси, не соблюдались правила размещения и продажи никотиновой продукции, отсутствовали перечни обязательных товаров.
В МАРТ отметили, что по результатам проведенных мониторингов было выдано 32 рекомендации, связанные с устранением нарушений. Также было выдано 18 требований о запрете реализации запрещенных товаров и (или) продажи товаров, у которых истекли сроки годности или же они были без должной маркировки.
В ведомстве обратили внимание, что на «Брестском рынке» индивидуальные предприниматели продавали запрещенные товары. Речь идет про шоколадное яйцо Kinder Joy, шоколад Terravita и Kinder, произведенные в Польше.
Кроме того, на торговых объектах «Смоленского рынка» (Витебская область) были обнаружены товары с истекшими сроками годности: томаты, средства для защиты растений. В момент проведения проверки на «Центральном» рынке Гродненского облпотребобщества предлагались кондитерские изделия, запрещенные к продаже в стране, на сумму более 1000 рублей.
МАРТ проверил 11 рынков в Беларуси и нашел в продаже запрещенные товары. Фото: mart.gov.by.
При проверке в торговом объекте «Экспобел» (Минская область) специалисты нашли в продаже пиротехнические изделия, а также запрещенные товары. Речь идет про пиво, косметические средства.
«Материалы для принятия мер реагирования направлены в областные и Минский городской исполнительные комитеты», — заметили в МАРТ.
