В Таганрогском заливе ученые обнаружили три новых вида моллюсков

В Ростовской области ученые ЮНЦ РАН продолжают изучать флору и фауну Донского края. Недавно они выяснили, что Таганрогский залив пополнился новыми видами. В частности, теперь здесь живут моллюски, которые ранее обитали в других водах.
Речь идет о так называемых «вселившихся видах». Донные беспозвоночные «пришли» в залив из Азовского и Черного морей.
— Были выявлены Parthenina interstincta (партенина различимая), Ebala pointeli (эбала) и Retusa variabilis (ретуза изменчивая) — представители класса брюхоногих (гастропод). Название этой группы беспозвоночных определено их строением: тело подразделяют на голову, туловищный мешок (брюхо), вмещающий внутренние органы, и мускулистую ногу. Раковина моллюсков, как правило, имеет вид спирально завитого конуса, — сказали в ЮНЦ РАН.
Эти виды — небольшого размера. Их раковины не превышают высоты в 4−5 миллиметров.
