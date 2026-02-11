Ричмонд
В Таганрогском заливе ученые обнаружили три новых вида моллюсков

В Таганрогском заливе теперь живут моллюски из Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ученые ЮНЦ РАН продолжают изучать флору и фауну Донского края. Недавно они выяснили, что Таганрогский залив пополнился новыми видами. В частности, теперь здесь живут моллюски, которые ранее обитали в других водах.

Речь идет о так называемых «вселившихся видах». Донные беспозвоночные «пришли» в залив из Азовского и Черного морей.

— Были выявлены Parthenina interstincta (партенина различимая), Ebala pointeli (эбала) и Retusa variabilis (ретуза изменчивая) — представители класса брюхоногих (гастропод). Название этой группы беспозвоночных определено их строением: тело подразделяют на голову, туловищный мешок (брюхо), вмещающий внутренние органы, и мускулистую ногу. Раковина моллюсков, как правило, имеет вид спирально завитого конуса, — сказали в ЮНЦ РАН.

Эти виды — небольшого размера. Их раковины не превышают высоты в 4−5 миллиметров.

