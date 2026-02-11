Профессор Суботялов рассказал, сколько можно съедать блинов в день

— Использовать для них полезные начинки, а если возникает дискомфорт и тяжесть, то вовремя остановиться. Если после употребления блинов появились симптомы, похожие на обострение хронических заболеваний, надо не откладывать визит к гастроэнтерологу, — подчеркнул Суботялов в беседе с ТАСС.