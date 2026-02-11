Профессор Суботялов рассказал, сколько можно съедать блинов в день

Без вреда для здоровья можно съедать четыре-пять блинов в день на Масленицу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и безопасности НГПУ Михаил Суботялов.
При этом людям с лишним весом рекомендуется съедать не более двух-трех блинов.
— Использовать для них полезные начинки, а если возникает дискомфорт и тяжесть, то вовремя остановиться. Если после употребления блинов появились симптомы, похожие на обострение хронических заболеваний, надо не откладывать визит к гастроэнтерологу, — подчеркнул Суботялов в беседе с ТАСС.
Пользователей Сети покорили необычные «леопардовые» блины, видео с которыми заполонили интернет в преддверии Масленицы. «Вечерняя Москва» узнала, как их приготовить и какие еще необычные рецепты блинов существуют.
Терапевт Елена Соломатина рассказала, что несмотря на традиционную любовь россиян к блинам на Масленицу, некоторым категориям людей стоит проявлять осторожность при употреблении этих изделий.