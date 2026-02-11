Ричмонд
В омской акватории Иртыша нелегально стояли чужие танкеры

Убрать корабли иногороднюю компанию обязали через суд.

Источник: Комсомольская правда

В акваторию Иртыша на территории Омска незаконно пришвартовались два чужих танкера. Их выявила Омская природоохранная прокуратура.

Как показала проверка, иногородние танкеры стояли в акватории Иртыша без всяких правоустанавливающих документов. Суда принадлежали салехардской компании «Вегас».

Прокуратура обратилась в Салехардский городской суд ЯНАО с требованием освободить незаконно занятый речной участок. Фемида требования удовлетворила.

ООО «Вегас» должно освободить участок Иртыша до получения разрешения на пользование водным объектом.