Катавшуюся на автобусе собаку Мусю приютили в доме в Петербурге

В Петербурге завершили поиски известной собаки-путешественницы по кличке Муся, которая зимой сделала круг на автобусе № 143 и пропала. Было предположение, что она вернулась к хозяйке, но оказалось, что у нее ее нет. Тем не менее неравнодушные приютили бедолагу, окружив теплом и лаской. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на горожанку Валерию.
— У Муси официально нет владелицы, но у нее все хорошо. Ее кормят и холят, — привел телеканал слова Валерии.
По информации Валерии, собаке-путешественнице 15 лет. В месте, где она живет, у нее есть рыжий 11-летний друг. А нашла Мусю некая Дарья, которая настолько прониклась историей, что решила создать в Петербурге «песокафе». Женщина начала разрабатывать идею и искать спонсоров.
Напомним, Мусю заметили на заднем сидении автобуса в конце января. В салон ее запустил отзывчивый мальчик. Пес сделал круг, а после пропал. Выяснилось, что после обретения нового дома пес на фоне пережитого стресса еще несколько дней пролежал в будке.