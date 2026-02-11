Катавшуюся на автобусе собаку Мусю приютили в доме в Петербурге

В Петербурге завершили поиски известной собаки-путешественницы по кличке Муся, которая зимой сделала круг на автобусе № 143 и пропала. Было предположение, что она вернулась к хозяйке, но оказалось, что у нее ее нет. Тем не менее неравнодушные приютили бедолагу, окружив теплом и лаской. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на горожанку Валерию.