Россиянам рассказали, какие продукты не следует употреблять из-за вируса Нипах

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) дал рекомендации для тех, кто собирается в регионы, где зафиксирован вирус Нипах.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) дал рекомендации для тех, кто собирается в регионы, где зафиксирован вирус Нипах. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь учреждения Харальд Вихел.

По его словам, путешественникам, направляющимся в Западную Бенгалию, советуют избегать контакта с животными и их выделениями. Не следует трогать мокроту, кровь или экскременты животных.

Также рекомендуется не есть немытые фрукты и другие продукты, которые могли быть заражены слюной животных. Отдельно специалисты просят отказаться от употребления сока финиковой пальмы.

Перед едой овощи и фрукты нужно тщательно мыть и по возможности подвергать тепловой обработке. Кроме того, стоит избегать тесного контакта с людьми, у которых выявлена инфекция.

В институте подчеркнули, что в самих Нидерландах вирус Нипах не распространяется, и риска его циркуляции в стране сейчас нет.

