Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Татышев-парке закрыли каток и ледовый городок из-за оттепели

На острове Татышев из-за потепления приостановили зимние забавы.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля в красноярском Татышев-парке из-за оттепели приостановили работу катка и ледового городка возле главной елки.

Как сообщили в администрации парка, это вынужденная мера, связанная с погодными условиями. Там выразили надежду, что уже завтра объекты смогут открыться вновь, о чем горожан оперативно проинформируют.

Напомним, что аномальное тепло также негативно сказалось на ледовых и снежных фигурах, созданных участниками конкурса «Волшебный лед Сибири». Скульптуры решено демонтировать.

По данным синоптиков, сегодня в краевой столице воздух прогреется до +6 градусов. Завтра ожидается похолодание до −11, однако в начале следующей недели вновь прогнозируется плюсовая температура.