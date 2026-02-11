В красноярском Татышев-парке закрыли каток и ледовый городок из-за оттепели

11 февраля в красноярском Татышев-парке из-за оттепели приостановили работу катка и ледового городка возле главной елки.
Как сообщили в администрации парка, это вынужденная мера, связанная с погодными условиями. Там выразили надежду, что уже завтра объекты смогут открыться вновь, о чем горожан оперативно проинформируют.
Напомним, что аномальное тепло также негативно сказалось на ледовых и снежных фигурах, созданных участниками конкурса «Волшебный лед Сибири». Скульптуры решено демонтировать.
По данным синоптиков, сегодня в краевой столице воздух прогреется до +6 градусов. Завтра ожидается похолодание до −11, однако в начале следующей недели вновь прогнозируется плюсовая температура.