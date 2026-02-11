Ричмонд
Вечеринку по тематике острова Эпштейна предотвратили в Египте

Сотрудники правоохранительных органов Египта смогли предотвратить в Каире вечеринку, организованную по тематике острова финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в МВД страны.

— Одна женщина пожаловалась на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил, — уточнили в пресс-службе.

В объявлении также утверждалось, что вход для женщин будет бесплатным. В ходе расследования выяснилось, что информация об организации вечеринки была опубликована без какого-либо разрешения со стороны органов.

— Организатор был задержан. Приняты юридические меры, — цитирует министерство РИА Новости.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» о президенте США. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных документов.

