Вечеринку по тематике острова Эпштейна предотвратили в Египте

Сотрудники правоохранительных органов Египта смогли предотвратить в Каире вечеринку, организованную по тематике острова финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в МВД страны.
— Одна женщина пожаловалась на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил, — уточнили в пресс-службе.
В объявлении также утверждалось, что вход для женщин будет бесплатным. В ходе расследования выяснилось, что информация об организации вечеринки была опубликована без какого-либо разрешения со стороны органов.
— Организатор был задержан. Приняты юридические меры, — цитирует министерство РИА Новости.
