Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания вводит электронные визы для иностранцев — это затронет белорусов

Великобритания объявила об электронных визах для иностранцев — это затронет белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания вводит электронные визы для иностранцев — это затронет белорусов. Подробности опубликованы в социальной сети Facebook* посольства Великобритании в Минске.

Указанное новшество начнет действовать с 25 февраля 2026 года. Теперь посетители, которым нужна британская виза, в том числе и белорусам, вместо визовой наклейки будут получать электронную визу (eVisa) — цифровой иммиграционный статус.

Есть некоторые изменения. Так, заявителям нужно будет посетить визовый центр только один раз, чтобы подтвердить свою личность. Что касается заполнения анкеты онлайн и записи на биометрию, то правила остаются прежними.

В посольстве отметили, что паспорт заявителю отдадут в день визита и повторно за визовой наклейкой приходить не нужно. Однако иностранцам (и белорусам в том числе) нужно будет создать учетную запись на сайте Управления по визам и иммиграции Великобритании (UKVI). Она дает онлайн-доступ к иммиграционному статусу.

«Авиакомпании, паромы, круизные операторы и Пограничная служба Великобритании будут автоматически проверять право на въезд через цифровые системы», — пояснили в посольстве Великобритании в Минске.

И обратили внимание, что паспорт, с которым иностранец путешествует, должен быть корректно привязан к учетной записи.

Ранее Франция упростила процедуру получения виз для белорусов.

Тем временем «Белавиа» ищет бортпроводников, предлагая отпуск до 53 дней.

А еще мы узнали, что известно про 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2026 года.

* Деятельность Meta (куда входит Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.