Великобритания вводит электронные визы для иностранцев — это затронет белорусов. Подробности опубликованы в социальной сети Facebook* посольства Великобритании в Минске.
Указанное новшество начнет действовать с 25 февраля 2026 года. Теперь посетители, которым нужна британская виза, в том числе и белорусам, вместо визовой наклейки будут получать электронную визу (eVisa) — цифровой иммиграционный статус.
Есть некоторые изменения. Так, заявителям нужно будет посетить визовый центр только один раз, чтобы подтвердить свою личность. Что касается заполнения анкеты онлайн и записи на биометрию, то правила остаются прежними.
В посольстве отметили, что паспорт заявителю отдадут в день визита и повторно за визовой наклейкой приходить не нужно. Однако иностранцам (и белорусам в том числе) нужно будет создать учетную запись на сайте Управления по визам и иммиграции Великобритании (UKVI). Она дает онлайн-доступ к иммиграционному статусу.
«Авиакомпании, паромы, круизные операторы и Пограничная служба Великобритании будут автоматически проверять право на въезд через цифровые системы», — пояснили в посольстве Великобритании в Минске.
И обратили внимание, что паспорт, с которым иностранец путешествует, должен быть корректно привязан к учетной записи.
