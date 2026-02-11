Великобритания вводит электронные визы для иностранцев — это затронет белорусов

В посольстве отметили, что паспорт заявителю отдадут в день визита и повторно за визовой наклейкой приходить не нужно. Однако иностранцам (и белорусам в том числе) нужно будет создать учетную запись на сайте Управления по визам и иммиграции Великобритании (UKVI). Она дает онлайн-доступ к иммиграционному статусу.