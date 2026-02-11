«Наша общая книга»: Симоньян обратилась к Кеосаяну после участия в премии «Слово»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом Национальной литературной премии «Слово». Приз был присужден ее книге «Сначала было Слово, в конце будет Цифра». После победы журналистка сказала речь, отметив вклад покойного мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна в создание книги.
— Когда я писала эту книгу, то каждую главу по несколько раз читала Тиграну — своему мужу, которого у меня язык не поворачивается назвать покойным (…) Это наша общая книга с Тиграном… С моей мамой, с моей второй мамой — свекровью, и она дает нам силу жить и понимать, что Бог есть, а смерти нет, — отметила Симоньян.
Она участвовала в награждении в онлайн-формате, передает Telegram-канал «КП».
До этого Маргарита Симоньян сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения.
Симоньян опубликовала фото без парика после курсов химиотерапии. В публикации она очередной раз подчеркнула, что «Бог есть, а смерти нет».