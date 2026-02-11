«Наша общая книга»: Симоньян обратилась к Кеосаяну после участия в премии «Слово»

— Когда я писала эту книгу, то каждую главу по несколько раз читала Тиграну — своему мужу, которого у меня язык не поворачивается назвать покойным (…) Это наша общая книга с Тиграном… С моей мамой, с моей второй мамой — свекровью, и она дает нам силу жить и понимать, что Бог есть, а смерти нет, — отметила Симоньян.