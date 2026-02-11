Ричмонд
В Башкирии подошел к концу двухмесячный карантин по бешенству: его объявили в одном из сел

В Башкирии сняли карантин по бешенству в селе Кудеевский.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отмене карантина по бешенству животных на территории села Кудеевский (Иглинский район). Ограничительные меры были введены в позапрошлом месяце, 9 декабря, после обнаружения очага заболевания в личном подсобном хозяйстве одного из жителей на улице Советской.

Как правило, на время карантина в неблагополучном пункте действует запрет на вывоз и ввоз животных, а также другие ветеринарные ограничения для предотвращения распространения вируса.

Документ отменяет все ограничительные мероприятия как в конкретном хозяйстве, так и на всей территории сельского поселения, признанной ранее неблагополучной. Решение принято на основании представления председателя Государственного комитета Башкирии по ветеринарии.

