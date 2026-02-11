Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пары смогут зарегистрировать брак на фестивале «МИР Сибири» в Шушенском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Влюбленные смогут сыграть свадьбу 11 июля на международном этнофестивале «МИР Сибири», который пройдет в Шушенском.

Источник: НИА Красноярск

Агентство ЗАГС Красноярского края совместно с дирекцией фестиваля пригласили пары принять участие в выездной регистрации брака и национальных свадебных обрядах. Для этого до 11 апреля необходимо заполнить онлайн-анкету, рассказав о себе и своей истории любви. Пары с наиболее интересными историями получат приглашение на фестиваль, где состоится официальная церемония.

Напомним, в прошлом году на площадке фестиваля поженились девять пар, часть из них выбрала традиционные обряды — славянский, татарский и таймырский.

16+