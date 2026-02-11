Пары смогут зарегистрировать брак на фестивале «МИР Сибири» в Шушенском

Агентство ЗАГС Красноярского края совместно с дирекцией фестиваля пригласили пары принять участие в выездной регистрации брака и национальных свадебных обрядах. Для этого до 11 апреля необходимо заполнить онлайн-анкету, рассказав о себе и своей истории любви. Пары с наиболее интересными историями получат приглашение на фестиваль, где состоится официальная церемония.