«Герой водевиля». Интересные факты из истории первой железной дороги

Самыми роскошными и ярко демонстрирующими толщину кошелька господина, который мог позволить купить в него билеты, были так называемые «берлины» — здесь публика почище могла сидеть расслабившись в мягком кресле, а напротив и сбоку сидели люди из той же социальной прослойки. Всего таких вагонов было восемь, за ними следовали «дилижансы», вмещавшие большое количество людей и «линейки» — повозки открытого типа. Те, что были с крышей, называли «шарабанами», те, что таковой не имели — «ваггоны». В последних не было ни отопления ни освещения.