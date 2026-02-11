«Герой водевиля». Интересные факты из истории первой железной дороги

Официально дорога была открыта 11 ноября 1837 в присутствии императора Николая I с супругой. Однако до 1838 года «безлошадные» поезда ходили только по воскресеньям или праздничным дням, таким образом став своеобразным символом гуляний или отдыха. В первые годы проезд для пассажиров первого и второго класса стоил 2,5 и 1,8 рубля и 80 и 40 копеек для третьего и четвертого. Но первые дни работы дороги были пробными, проезд бесплатным, а качество, как говорится, — на риске покупателя. Ажиотаж был чудовищным, а толпы, осаждавшие паровоз — бесконечными. Интересные факты из истории первой российской железной дороги — в материале spb.aif.ru.
«Не попробуешь — не узнаешь».
В России о возможности появления железной дороги заговорили еще в двадцатых годах XIX века, когда до императора дошли сведения, что железная дорога экономит расходы казны и даже преумножает достаток, как это происходит в Англии (в то время рельсы использовали для перевозки каменного угля).
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать сообщение между Петербургом и Москвой, однако вопрос об эффективности, а главное о прибыльности такого предприятия для вкладчиков оставался открытым. Как гласит народная мудрость, «не попробуешь — не узнаешь». Комиссия и всевозможные совещания, которые созывались для решения проблемы, не давали внятного и точного ответа. В итоге приглашенному в 1834 году профессору Венского политехнического института и строителю первой железной дороги общего пользования в Европе Францу Герстнеру предложили строить дорогу, которая «сцепит» пригороды Петербурга — Царское Село и Павловск.
Для того чтобы ревнители прогресса не унывали и не думали, что в Петербурге вообще никогда не построят нужной дороги, добавили, что линия Москва-Петербург появится «не прежде как по окончании дороги… и по дознанию на опыте пользы таковых дорог для государства, публики и акционеров».
Как собирали деньги на строительство.
Говоря об акционерах, стоит отметить, что в покупке соответствующих бумаг приняло участие 700 человек. Чтобы создать капитал, было выпущено пятнадцать тысяч акций. Нужную сумму в три миллиона рублей собирали по подписке в течение шести месяцев.
Одним из ярых сторонников строительства стал известный сахарозаводчик, граф Алексей Алексеевич Бобринской — сын генерал-майора Алексея Бобринского, рожденного во внебрачной связи Екатерины II и Григория Орлова. Внук великой императрицы приобрел акции на 250 тысяч рублей.
Открытие дороги.
11 ноября 1837 года дорога была официально открыта. Ради такого торжественного случая был приглашен Николай I с супругой.
На станционных путях отслужили молебен, Герстнер в роли машиниста сел в кабину паровоза и в половине первого дня поезд под громкие возгласы удивления и одобрения двинулся в сторону Павловска, куда прибыл через тридцать пять минут. Максимальная скорость первого паровоза составляла 64 километра в час, однако ради безопасности пассажиров в первую поездку удивительная машина не показала все свои силы.
Стальной конь—паровоз.
В газете «Ведомости» в тот день можно было прочесть заметку: «Была суббота, горожане стекались к старой полковой церкви Введения у Семеновского плаца. Они знали, что открывается необычная железная дорога и “стальной конь, везущий сразу много-много карет” впервые отправится в путь.
Однако не всем удалось увидеть первый поезд. К самой станции, возведенной совсем недавно, простолюдинов не пускали.
Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив дал пронзительный свисток, и восемь вагонов с благородной публикой отправились по маршруту Петербург — Царское Село".
Первые дни работы дороги были пробными, проезд бесплатным, а качество, как говорится, — на риске покупателя.
Впрочем, недовольных не было: в каждый из вагонов набивалось до пятидесяти человек — людям незнатного происхождения дали возможность опробовать новый транспорт.
Несмотря на то, что у дороги были серьезные задачи, народ счел изобретение своеобразной каруселью: быстрая езда, ветерок, дующий в лицо, запах полей и пашни и легкий испуг при звуках встречного поезда.
Ажиотаж был чудовищным, а толпы, осаждавшие паровоз — бесконечными.
Как выглядели вагоны того времени.
Вагоны в поезде были поделены по социальному признаку. Так, состав из восьми вагонов и паровоза, который был построен на заводе Стефенсона в Англии и доставленный в Петербург морским путем, состоял из четырех классов.
Самыми роскошными и ярко демонстрирующими толщину кошелька господина, который мог позволить купить в него билеты, были так называемые «берлины» — здесь публика почище могла сидеть расслабившись в мягком кресле, а напротив и сбоку сидели люди из той же социальной прослойки. Всего таких вагонов было восемь, за ними следовали «дилижансы», вмещавшие большое количество людей и «линейки» — повозки открытого типа. Те, что были с крышей, называли «шарабанами», те, что таковой не имели — «ваггоны». В последних не было ни отопления ни освещения.
В первые годы стоимость проезда для пассажиров первого и второго класса составляла 2,5 и 1,8 рубля и 80 и 40 копеек для третьего и четвертого. Любопытно, но, несмотря на то, что поезд был призван не только преодолевать большие расстояния, но и идти в ногу с прогрессом, до 1838 года в невоскресный и праздничные дни использовали только конную тягу. Паровой метод стал своеобразным символом гуляний или воскресного отдыха.
Императорский путь.
С 1838 года движение стало регулярным и тогда окончательно определились с расписанием. Первый поезд отправлялся в девять часов утра, а последний — в десять часов вечера. Интервал между движением составлял три или четыре часа.
Члены семьи Романовых и европейские монархи также пользовались железной дорогой. По так называемому «Императорскому пути» мог перемещаться только один поезд. В Пушкине состав тормозил у «Императорского павильона» — вокзале, где встречали царскую семью.
Движение по линии Царское Село — Павловск было открыто в мае 1838 года. К знаменательному дню там выстроили концертный зал, где выступал сам Иоганн Штраус.
Паровоз «Слон» и «Богатырь».
Паровозы в то время делали на семи заводах: в Бельгии, Англии, Герман c77 ии и петербургском Лейхтенбергском заводе. Каждый паровоз имел свое имя: «Проворный», «Стрела», «Богатырь», «Слон», «Орел» и «Лев». Однако романтическое отношение к паровозу скоро изменилось, и на смену ликованию при виде него пришла привычка, а вместо имен составы обзавелись сухим номером и серией из букв.
Несмотря на первоначальный страх акционеров не получить прибыль от предприятия, за первые пять лет были окуплены не только все средства, потраченные на строительство, но и то, что тратили на эксплуатацию: дорога приносила существенный доход и позволяла предполагать, что дальнейшее строительство новых станций принесет воистину баснословный доход.
Первый паровоз стал откровением для петербуржцев: о нем писали в газетах, рисовали афиши, обертки конфет пестрили его изображением, а в репертуаре Александринского театра даже появился водевиль «Поездка в Царское Село», главным героем которого был паровоз.