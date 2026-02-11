Дана Борисова положила дочь Полину в больницу из-за расстройства личности

Российская телеведущая Дана Борисова решила положить свою 18-летнюю дочь Полину в специализированную клинику из-за серьезного психического расстройства. Об этом во вторник, 10 февраля, Борисова-младшая рассказала в беседе с журналистами.
— Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности, — призналась она.
Девушка не решилась раскрывать подробности ее отношений с матерью. На данный момент Полина переживает крайне тяжелый период — недавно завершились ее отношения с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном.
Возобновить роман ей пока не удается. После пережитого стресса Полина стала стремительно набирать вес, из-за чего ей ежедневно приходится выслушивать негатив от пользователей Сети, передает StarHit.
До этого продюсер Якобсон заявил, что расстался с Полиной Аксеновой после того, как та изменила ему в состоянии опьянения. По его словам, некто воспользовался моментом и переспал с девушкой.