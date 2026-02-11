Уфимское предприятие продают за долги: судоремонтный завод выставили на торги за 37 млн рублей

Активы Уфимского судоремонтно-судостроительного завода будут проданы с публичных торгов для погашения крупной задолженности перед инвестором. Как сообщает издание «Ъ-Уфа», начальная цена имущественного комплекса составит 370 миллионов рублей. Решение о продаже принял арбитражный суд по иску компании «Региональный фонд».
Завод, входящий в структуру «Башкирского речного пароходства», взял у фонда заем в размере 229,5 миллиона рублей в 2020 году, но не смог его вернуть. К маю 2024-го общая сумма задолженности с учетом процентов достигла 266,9 миллиона рублей. В качестве обеспечения кредита в залог было передано более 140 единиц техники (включая суда и баржи), около 40 зданий и сооружений, а также право аренды земельного участка площадью 20 гектаров в уфимском Затоне.
Предприятие не оспаривало наличие долга, но просило суд о пересмотре графика платежей. Однако суд удовлетворил требования кредитора и постановил реализовать заложенное имущество по его залоговой стоимости.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.