Уфимское предприятие продают за долги: судоремонтный завод выставили на торги за 37 млн рублей

Завод, входящий в структуру «Башкирского речного пароходства», взял у фонда заем в размере 229,5 миллиона рублей в 2020 году, но не смог его вернуть. К маю 2024-го общая сумма задолженности с учетом процентов достигла 266,9 миллиона рублей. В качестве обеспечения кредита в залог было передано более 140 единиц техники (включая суда и баржи), около 40 зданий и сооружений, а также право аренды земельного участка площадью 20 гектаров в уфимском Затоне.